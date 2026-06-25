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На перегоне Черниковка — Шакша в Уфе меняют расписание электричек

Поезда Приютово — Уфа — Аша и Абдулино — Уфа — Аша проследуют с измененным графиком.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевская железная дорога запланировала ремонтные работы на перегоне Черниковка-Шакша, в связи с чем с 1 по 4 июля изменяется график движения пригородных поездов. Так, 1 июля электричка № 7426/7432 по маршруту Приютово — Уфа — Аша на участках Приютово — Давлеканово и Уфа — Аша проследует по новому расписанию: отправление из Приютово в 5:53, прибытие в Давлеканово в 7:22, отправление в 7:23, прибытие в Уфу в 8:58, отправление в 9:22, прибытие в Ашу в 11:09.

4 июля аналогичные изменения коснутся поезда № 7424/7426/7432, следующего по маршруту Абдулино-Приютово — Уфа — Аша. На участке Уфа — Аша состав проследует с измененным расписанием: отправление из Абдулино в 5:13, из Приютово в 5:48 (отправление в 5:55), прибытие в Уфу в 8:58, отправление в 9:22, прибытие в Ашу в 11:09. Время отправления и прибытия указано местное. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новым графиком, чтобы избежать опозданий.