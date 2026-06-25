На перегоне Черниковка — Шакша в Уфе меняют расписание электричек

Куйбышевская железная дорога запланировала ремонтные работы на перегоне Черниковка-Шакша, в связи с чем с 1 по 4 июля изменяется график движения пригородных поездов. Так, 1 июля электричка № 7426/7432 по маршруту Приютово — Уфа — Аша на участках Приютово — Давлеканово и Уфа — Аша проследует по новому расписанию: отправление из Приютово в 5:53, прибытие в Давлеканово в 7:22, отправление в 7:23, прибытие в Уфу в 8:58, отправление в 9:22, прибытие в Ашу в 11:09.