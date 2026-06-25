Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общегородской выпускной проходит у центра семьи «Казан»

Общегородской выпускной проходит у центра семьи «Казан» в Казани. Организаторы ожидают собрать на одной площадке больше 8 тысяч выпускников. Хедлайнером станет группа «Моя Мишель».

Концертную программу открыла исполнительница Kamiluna. Парад музыкальных звезд продолжат Игнат Изотов, redless, Ванфи, Beku, группы «Дышать» и «Дожди июля», Йоло, а также DJ Сулейман.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки и точки быстрого питания.

Ранее сообщалось, что на время проведения выпускного в городе ограничат движение транспорта. С полуночи 24 июня до полудня 26 июня перекроют участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова, а также участок улицы Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима в обоих направлениях.

Выпускной организован управлением образования исполкома Казани и комитетом по делам детей и молодежи Казани.