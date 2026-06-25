Общегородской выпускной проходит у центра семьи «Казан»

Концертную программу открыла исполнительница Kamiluna. Парад музыкальных звезд продолжат Игнат Изотов, redless, Ванфи, Beku, группы «Дышать» и «Дожди июля», Йоло, а также DJ Сулейман.
Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки и точки быстрого питания.
Ранее сообщалось, что на время проведения выпускного в городе ограничат движение транспорта. С полуночи 24 июня до полудня 26 июня перекроют участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова, а также участок улицы Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима в обоих направлениях.
Выпускной организован управлением образования исполкома Казани и комитетом по делам детей и молодежи Казани.