Общегородской выпускной проходит у центра семьи «Казан»

Ранее сообщалось, что на время проведения выпускного в городе ограничат движение транспорта. С полуночи 24 июня до полудня 26 июня перекроют участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова, а также участок улицы Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима в обоих направлениях.