«Куда ни придём — отказывают»: житель Зеленоградского округа уже год не может восстановить потерянный паспорт

«Сколько мы обили порогов! Мы ходили в паспортный стол и по прописке, в Зеленоградске, — говорит мама, — и по месту жительства, в Багратионовске. Нас нигде не принимают, говорят, что надо сначала записываться через госуслуги. Но у Миши нет к ним доступа, и никак не восстановить, уже нет того телефона!».