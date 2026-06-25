Новую партию билетов на День города раскупили за 15 минут

Сегодняшний тираж бесплатных билетов на праздничные концерты к 80-летию Калининградской области (0+), который открылся в 15:00 в четверг, 25 июня, был полностью разобран за четверть часа. Как передает пресс-служба областного правительства, по данным билетного оператора, вся партия, предназначенная для мероприятий 5 июля, ушла в течение 15 минут с момента старта продаж.
Накануне представители минкульттуризма Калининградской области посоветовали калининградцам следить за обновлениями и пробовать оформлять билеты на бесплатные концерты в следующий этап продаж. Также одним из советов министерства стало «несколько раз обновить страницу». Ведомство пообещало, что новые тиражи билетов будут открываться ежедневно в 12:00 и 15:00.
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями».
Ранее калининградцы пожаловались на то, что так и не смогли получить билеты в 12:00 и 15:00. На странице оформления появлялось оповещение о том, что все билеты проданы.
Билетный оператор «Пирамида» пояснил, что в период открытия нового тиража виджет посещают 5 тыс. человек, и билеты уходят тем, кто успел забрать их быстрее. Позднее в компании добавили, что партнеры другого оператора «Кассир.ру» по ошибке выложили билеты раньше 15:00. Все они ушли через их сайт. «Пирамида» также добавила, что принимает меры, «чтобы такого больше не случилось».
Калининградцы предложили «Пирамиде» выложить все билеты сразу, однако оператор ответил, что не может этого сделать: «Понимаем и не можем ничего с этим сделать. Обратитесь в Фестивальную дирекцию, чтобы они выкладывали больше билетов. Мы им предоставляли статистику сайта, сколько людей одновременно пытаются бронировать и у них не может это получиться, так как билетов выкладывают меньше».
Отметим, что калининградцы, успевшие приобрести билеты, выставляют их на продажу на онлайн-платформах объявлений. Так, два билета на 5 июля в 12-м ряду продаются за 7 тыс. руб.