Новую партию билетов на День города раскупили за 15 минут

Калининградцы предложили «Пирамиде» выложить все билеты сразу, однако оператор ответил, что не может этого сделать: «Понимаем и не можем ничего с этим сделать. Обратитесь в Фестивальную дирекцию, чтобы они выкладывали больше билетов. Мы им предоставляли статистику сайта, сколько людей одновременно пытаются бронировать и у них не может это получиться, так как билетов выкладывают меньше».