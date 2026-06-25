В Калининградской области рекордное число стобалльников по физике и профильной математике

В Калининградской области подвели итоги ЕГЭ по физике и профильной математике. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, количество стобалльников по этим предметам стало рекордным.
Математику сдавали 2 520 выпускников, физику — 1 062. По математике 17 человек получили 100 баллов, 247 — 90+. Средний балл вырос до 70. По физике 13 стобалльников, 110 человек — 90+ баллов, средний балл также увеличился до 70.
Двое выпускников набрали 200 баллов по двум предметам: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска и Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда.
Губернатор поздравил выпускников и отметил, что сам любит эти предметы и имеет профильное образование. «Рад, что всё больше ребят ими интересуется», — написал он.