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В Калининградской области рекордное число стобалльников по физике и профильной математике

В Калининградской области подвели итоги ЕГЭ по физике и профильной математике. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, количество стобалльников по этим предметам стало рекордным. Математику сдавали 2 520 выпускников, физику — 1 062. По математике 17 человек получили 100 баллов, 247 — 90+. Средний балл вырос до 70….

Источник: Янтарный край

В Калининградской области подвели итоги ЕГЭ по физике и профильной математике. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, количество стобалльников по этим предметам стало рекордным.

Математику сдавали 2 520 выпускников, физику — 1 062. По математике 17 человек получили 100 баллов, 247 — 90+. Средний балл вырос до 70. По физике 13 стобалльников, 110 человек — 90+ баллов, средний балл также увеличился до 70.

Двое выпускников набрали 200 баллов по двум предметам: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска и Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда.

Губернатор поздравил выпускников и отметил, что сам любит эти предметы и имеет профильное образование. «Рад, что всё больше ребят ими интересуется», — написал он.

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