Белгородская область хочет взять в кредит 4,9 млрд для погашения долгов

Начальная цена контракта на открытие кредитной линии составляет более 1,6 млрд руб. Речь идет о сумме процентов, начисленных за пользование предоставленными средствами. Срок окончательного погашения — не позднее 731 календарного дня с даты начала действия договора. Финансирование обязательств предусмотрено из областной казны.