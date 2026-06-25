Как избавиться от змей на даче, чем их отпугнуть и что делать при укусе

Змеи могут появиться даже на ухоженном дачном участке, если находят там корм и подходящие укрытия. Чтобы избежать опасного соседства, важно не только знать способы отпугивания рептилий, но и понимать, почему они приходят к дому. Как избавиться от змей на участке, что делать при встрече с гадюкой или ужом и как оказать первую помощь при укусе — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Змеи могут появиться даже на ухоженном дачном участке, если находят там корм и подходящие укрытия. Чтобы избежать опасного соседства, важно не только знать способы отпугивания рептилий, но и понимать, почему они приходят к дому. Как избавиться от змей на участке, что делать при встрече с гадюкой или ужом и как оказать первую помощь при укусе — в материале «Газеты.Ru».

Почему змеи появляются на участке.

Змеи выбирают участок не наугад. Их привлекают места, где можно найти еду и спокойно спрятаться. Основу рациона большинства видов составляют грызуны, лягушки, крупные насекомые и слизни. Поэтому компостная куча с мышами или пруд, в котором водятся лягушки, превращаются для рептилий в готовую «столовую», рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Не меньше змей привлекают тишина и укромные места. Они избегают участков, где постоянно шумят и ходят люди, зато охотно селятся в зарослях травы и заброшенных уголках сада.

Как избавиться от змей на участке: самые популярные способы.

Как подчеркнул эксперт, одного надежного способа навсегда избавиться от змей не существует. Лучше всего работает сочетание сразу нескольких мер: уборка участка, устранение укрытий и контроль кормовой базы.

Отпугиватели.

Для борьбы со змеями часто используют ультразвуковые и вибрационные отпугиватели, которые устанавливают в землю. Такие приборы создают колебания почвы и низкочастотные волны: змеи воспринимают их как приближение крупного животного или человека и стараются уйти.

Однако, как отметил биолог, ультразвуковые отпугиватели против змей, обитающих в России, почти бесполезны. Рептилии практически глухи и не реагируют на звуки, которые распространяются по воздуху. Для них значение имеет именно вибрация почвы. Но и к ней змеи быстро привыкают, поэтому приборы приходится переставлять по участку каждые несколько дней. Из-за этого способ сложно назвать удобным и надежным.

Естественные враги.

Привлечение естественных врагов змей, по словам биолога, может дать заметный эффект. В средней полосе России в этом помогают ежи.

Чтобы привлечь их на участок, можно расставить миски с сухим кошачьим или собачьим кормом. А на зиму стоит оставить кучи хвороста: они служат ежам укрытием.

В борьбе со змеями могут помочь и домашние животные, прежде всего собаки охотничьих пород — ягдтерьеры и таксы. Они способны заранее учуять непрошеного гостя и поднять лай еще до того, как человек подойдет к месту, где прячется рептилия.

С кошками ситуация сложнее. Как объяснил биолог, крупный кот действительно может справиться с молодой гадюкой, однако гораздо чаще такие встречи заканчиваются для животного смертельным укусом в морду.

На юге России естественными врагами змей считаются мангусты. Однако завозить их нельзя: это инвазивный вид, который способен нанести серьезный ущерб местной экосистеме, уничтожая не только змей, но и домашнюю птицу, а также полезных животных.

Народные средства.

Дачники используют самые разные народные способы борьбы со змеями. Одни раскладывают по участку тряпки, пропитанные керосином, нафталином или соляркой, другие высаживают чеснок. Однако, как отмечает биолог, рассчитывать на такие методы не стоит: их эффективность близка к нулю.

«Дело в том, что резкие запахи быстро выветриваются, к тому же мы рискуем отравить почву химией (солярка, керосин), — говорит биолог. — Миф о том, что змеи боятся золы или чеснока, наукой не подтвержден. Змея ориентируется на запах добычи (мышей) и ползет прямо через эти барьеры».

Химические барьеры.

Для защиты участка иногда используют препараты на основе нафталина или серы. Они действительно могут на время отпугнуть змей, однако рассчитывать на долгосрочный эффект не стоит. После дождя такие средства быстро теряют свои свойства, поэтому обработку приходится регулярно повторять.

Какие растения помогают от змей.

Как отметил биолог, растений, которые гарантированно защитят участок от змей, не существует. Если рептилию привлекут мыши, лягушки или удобное укрытие, она легко проползет мимо любых посадок.

Тем не менее некоторые культуры могут стать дополнительным барьером: одни перебивают запах потенциальной добычи, другие создают для змей неудобные препятствия.

* Чеснок и лук. Эти растения выделяют соединения с резким запахом. Раздавленные зубчики чеснока, разложенные у входа в дом или хозяйственные постройки, способны ненадолго отпугнуть мелких ящериц и ужей.



* Полынь горькая и пижма. Их сильный камфорный аромат маскирует запах грызунов, на которых охотятся змеи. Биолог советует высаживать эти растения по периметру участка, а также раскладывать сухие пучки полыни на чердаке, под крыльцом и возле входа в погреб, периодически заменяя их свежими.



* Бархатцы и календула. Корни этих растений выделяют тиофен — вещество, которое не любят многие почвенные вредители. Змей также отпугивает резкий запах их ботвы.



* Ежевика и малина. Ремонтантные сорта быстро образуют плотные колючие заросли, через которые рептилиям сложно пробраться. Но есть важный нюанс: если кусты растут редко и создают прохладные укрытия, под ними могут поселиться грызуны, а вслед за ними придут и змеи.



* Боярышник и акация желтая (карагана). Густая живая изгородь высотой около 1−1,5 метра с длинными острыми шипами становится серьезным препятствием, которое змеи предпочитают обходить стороной.



* Почвопокровные седумы (очитки). Эти почвопокровные растения образуют низкий плотный ковер. На такой поверхности змея чувствует себя незащищенной и хорошо заметной для хищных птиц, поэтому старается избегать подобных участков.

Профилактика: как сделать участок непривлекательным для змей.

По словам биолога, надежнее всего не отпугивать змей, а лишить их условий, ради которых они приходят на участок. Если рядом нет еды и удобных укрытий, вероятность встречи с рептилиями заметно снижается.

* Уберите кормовую базу. Змей привлекают мыши и другие мелкие животные. Если на участке нет грызунов, пресмыкающимся незачем держаться рядом с домом. Компостные кучи с пищевыми отходами лучше плотно закрывать.



* Регулярно косите траву. Змеи не любят открытые пространства. Короткий газон высотой 3−5 сантиметров делает участок для них некомфортным. А вот заросли бурьяна, кучи строительного мусора, старые доски или лежащий на земле шифер превращаются в удобные укрытия.



* Установите защитную сетку. По периметру участка можно вкопать мелкоячеистую сетку — например, рабицу с ячейкой не более 6 миллиметров. Биолог советует заглублять ее на 40−50 сантиметров и оставлять около 60 сантиметров над поверхностью земли.



* Используйте виброотпугиватели. Их лучше размещать вдоль внешнего периметра участка рядом с забором. Чтобы змеи не привыкали к вибрации, приборы рекомендуется переставлять примерно раз в неделю.

Вред и польза змей на участке.

Биолог Мануков пояснил: змеи не вредят растениям напрямую. Они не объедают листья, не портят плоды и не питаются корнями или корой, поэтому для урожая сами по себе угрозы не представляют.

«Змеи — хищники. Они уничтожают грызунов (мышей, полевок), слизней и крупных насекомых, которые как раз и наносят основной урон урожаю и корням растений. В этом смысле змеи на участке — полезные соседи», — пояснил Юрий Мануков.

Однако полностью безобидными таких соседей назвать нельзя. Крупная змея может случайно примять рассаду в теплице или на грядке, а иногда устраивает норы среди корней растений. Но главная опасность связана не с огородом, а с человеком. Чаще всего змеи кусают, когда на них случайно наступают в высокой траве или тревожат рукой в густых зарослях, под досками или в других укрытиях.

Как вести себя при встрече со змеей и чего нельзя делать.

Если вы увидели змею на участке, сохраняйте спокойствие. Чаще всего рептилия сама постарается как можно быстрее уползти. Не подходите к ней близко, не размахивайте руками и не пытайтесь прогнать ее палкой. Лучше медленно отойти в сторону и дать змее возможность скрыться, рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Если вы не можете определить, кто перед вами — уж или гадюка, — лучше всего просто увеличить дистанцию, отметил биолог. Именно резкие движения и попытки ударить, поймать или убить змею чаще всего заканчиваются укусом. Большинство таких случаев происходит, когда человек сам пытается вступить с ней в контакт.

Большинство укусов происходит не из-за агрессивности змей, а из-за попыток человека самостоятельно с ними разобраться. Поэтому при встрече с рептилией важно соблюдать простые правила безопасности.

* Не пытайтесь ловить змею голыми руками. Как предупредил Юрий Мануков, даже у только что убитой или оглушенной змеи рефлексы могут сохраняться несколько часов. Известны случаи, когда обезглавленная голова смыкала челюсти и впрыскивала яд.



* Не используйте химикаты. Гербициды, кислоты, щелочи, солярка и другие агрессивные вещества причиняют змее сильную боль. Вместо того чтобы уползти, она может начать метаться и защищаться.



* Не распыляйте дуст и инсектициды. По словам биолога, змеи мало восприимчивы к таким средствам, поскольку медленно дышат и обладают другим обменом веществ.



* Не заливайте норы водой. Вынужденная покинуть убежище змея может отреагировать на опасность агрессивно и попытаться укусить.



* Не пытайтесь прогнать змею криком, хлопками или выстрелами. Змеи практически не воспринимают звуки, распространяющиеся по воздуху.

При работе в высокой траве, во время разбора поленницы или уборки захламленных мест надевайте высокие резиновые сапоги, плотные брюки и перчатки. Не засовывайте руки под кусты, в кучи досок и ящики с инструментами. Сначала пошевелите предметы палкой или слегка постучите по ним — змея обычно либо зашипит, либо сама уползет.

Что делать, если укусила змея.

Если змея укусила, важно запомнить время укуса и постараться как можно меньше двигаться. Это поможет замедлить распространение яда по организму. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Главное в такой ситуации — не поддаваться панике и действовать спокойно.

1. В первую очередь нужно отойти от змеи на достаточное расстояние.



2. Освободите пострадавшего от сдавливающих предметов — колец, браслетов, тесной одежды.



3. Приложите к ране лед или холодный компресс.



4. Обработайте раны антисептиком и наложите свободную повязку — это поможет предотвратить вторичное инфицирование.



5. Допустим прием стандартных обезболивающих препаратов, однако следует избегать веществ, влияющих на свертываемость крови.

Запрещено при укусе змеи:

* пытаться высасывать яд — такой способ не работает и может привести к дополнительному отравлению;



* разрезать, прижигать или накладывать жгут на рану — эти действия лишь усугубляют повреждение тканей и ускоряют всасывание токсинов.

Как пояснила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь, жгут не останавливает действие яда и способен нарушить кровообращение. В тяжелых случаях уже через 20−30 минут это может привести к отмиранию тканей.

Медик советует перед выездом на природу обязательно брать с собой аптечку. В ней должны быть:

* стерильные бинты и салфетки;



* хлоргексидин;



* 3%-ная перекись водорода;



* ножницы и пинцет;



* нитриловые перчатки;



* пластыри;



* антигистаминные препараты;



* обезболивающие средства;



* жгут-турникет — может быть полезен, но использовать его следует только при сильном артериальном кровотечении.

Самое важное при укусе змеи — как можно быстрее доставить пострадавшего к врачу. Первая помощь помогает выиграть время, но не заменяет полноценного медицинского лечения.

Какие змеи встречаются в России.

Как пояснил ученый, в средней полосе России, в частности в Подмосковье, на дачах обычно встречаются два вида змей, редко — третий.

* Уж обыкновенный (Natrix natrix). Самая распространенная змея на дачах и при этом совершенно безопасная для человека. Узнать ужа можно по двум ярким желтым, оранжевым или светлым пятнам по бокам головы. Окраска варьируется от темно-серой до почти черной, длина достигает 1−1,2 метра. Питается в основном лягушками и рыбой, поэтому часто держится рядом с водоемами. При опасности уж может притвориться мертвым или выпустить жидкость с резким неприятным запахом.



* Гадюка обыкновенная (Vipera berus). Единственная ядовитая змея средней полосы России, хотя встречается она далеко не на каждом участке. От ужа гадюку отличают отсутствие желтых пятен на голове, вертикальные зрачки, более широкая голова с заметным шейным перехватом и плотное короткое тело. Окраска бывает серой, бурой или черной. У большинства особей вдоль спины тянется характерный зигзагообразный рисунок, хотя у полностью черных гадюк его почти не видно. На человека гадюка сама не бросается и кусает обычно только тогда, когда ее пытаются схватить или случайно придавливают.



* Медянка (Coronella austriaca). Эта змея встречается реже ужа и часто становится жертвой ошибочных подозрений. Несмотря на распространенный миф, медянка не ядовита. Ее можно узнать по серой, бурой или медно-красной окраске, темному пятну на голове и полосе, проходящей через глаз. Чаще всего медянка держится на хорошо прогреваемых опушках, охотится на ящериц и мелких грызунов. Во многих регионах она занесена в Красную книгу, поэтому уничтожать такую змею нельзя, даже если она появилась на участке.

На юге России, в Крыму и на Кавказе список пополняется полозами — желтобрюхим и узорчатым. Как объясняет биолог, они не ядовиты, но агрессивны. Там же встречается водяной уж, у которого нет желтых пятен, из-за чего его часто путают с гадюкой и убивают. На этих территориях также обитает ядовитая степная гадюка. В Средней Азии и на Кавказе стоит избегать гюрзу — самую опасную змею СНГ. На Дальнем Востоке и юге Сибири водится щитомордник — ядовитая змея, но ее укус редко смертельный, отметил ученый.

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