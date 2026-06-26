Эксперт: Украина не готова к масштабной войне против Белоруссии

На прошлой неделе президент Украины выступил с угрозами в адрес Белоруссии, потребовав от Минска убрать с приграничных территорий некие ретрансляторы, которые, по мнению Зеленского, корректируют удары российских дронов по Украине. Буквально на днях глава киевского режима заявил, что эта проблема решена. Но при этом Зеленский не указал, каким именно образом был урегулирован этот вопрос.