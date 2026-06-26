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Эксперт: Украина не готова к масштабной войне против Белоруссии

Украина на сегодняшний день не располагает ни достаточным количеством войск, ни необходимыми ресурсами для проведения полномасштабной операции против Белоруссии. Об этом Новостям Mail заявил эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт РСМД
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе президент Украины выступил с угрозами в адрес Белоруссии, потребовав от Минска убрать с приграничных территорий некие ретрансляторы, которые, по мнению Зеленского, корректируют удары российских дронов по Украине. Буквально на днях глава киевского режима заявил, что эта проблема решена. Но при этом Зеленский не указал, каким именно образом был урегулирован этот вопрос.

Главная цель громких заявлений со стороны киевского режима — оказать психологическое и информационное давление, уверен собеседник Новостей Mail.

Несмотря на непростую ситуацию, на фронте Украина терпит системное поражение, наши войска продвигаются достаточно хорошо, может быть, и не быстро, но вполне системно и перманентно.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Что касается угроз со стороны киевского режима в адрес Белоруссии — это тоже форма психологической информационной атаки, поясняет эксперт.

Сам проблему придумал, и сам, якобы, ее решил. Вот, что можно сказать о Владимире Зеленском.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Сейчас наступает время, когда нужно вносить некоторые коррективы в действующую стратегию России на украинском фронте, отмечает Асатрян. Такие решения будут приняты рано или поздно, после чего произойдет трансформация механизмов вооруженного конфликта на Украине, уверен эксперт.

Ранее о причинах угроз Зеленского в адрес Белоруссии Новостям Mail рассказал политолог Прохор Тебин. По его мнению, обстановка на границе Украине и Белоруссии остается напряженной и Киев продолжает нагнетать ситуацию.

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