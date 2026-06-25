В России более половины пользователей нейросетей готовы оформлять платные подписки — исследование

По данным аналитиков, 71% респондентов хотя бы иногда используют ИИ‑сервисы: 19% — ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, ещё 11% — несколько раз в месяц. Чаще всего к нейросетям обращаются молодые люди 18−24 лет: 37% из них пользуются ИИ каждый день, 30% — раз в неделю. В среднем активные пользователи запускают ИИ‑инструменты около 17 раз в месяц. Молодёжь 18−24 лет делает это чаще — примерно 19 раз, тогда как миллениалы 35−44 лет — около 15.