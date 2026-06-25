В Крыму отремонтируют Музей боевой славы Ленинского района

Музей боевой славы Ленинского района отремонтируют в Республике Крым, сообщили в министерстве культуры региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Семья».
Специалисты демонтировали гипсовую отделку стен и потолка, плиточное покрытие стен и пола, стойку и дверную перегородку. Кроме того, выполнена закладка четырех проемов и частичный демонтаж фасада. На выполнение работ выделено 6,67 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году модернизируют 13 музеев. Работы проведут в культурных учреждениях в городах Евпатории, Симферополе, Армянске, Ялте, Феодосии и других городах и районах полуострова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.