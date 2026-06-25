Парк «Россия в миниатюре» открылся на Бору: фото с места событий

«Изначально город Бор создавался как один из индустриальных центров Нижегородской области, поэтому в нем не так много объектов, предназначенных для показа туристам. Но сейчас туризм активно развивается в целом в Нижегородской области. У нас есть канатная дорога, которая популярна у туристов. А этот парк — это уникальный случай, когда совпал интерес представителей бизнеса, которые работают давно и успешно в туристической индустрии, и властей региона и муниципалитета», — отметил Боровский.