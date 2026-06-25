Парк «Россия в миниатюре» открылся на Бору: фото с места событий

88 миниатюрных памятников архитектуры представлены в ландшафтном парке «Россия в миниатюре», который открылся на Бору 25 июня (6+).
Возле станции Нижегородской канатной дороги появились уменьшенные копии (в масштабе 1:50) Московского кремля, памятника «Рабочий и колхозница» в Москве, Казанского собора в Санкт-Петербурге, Золотые ворота во Владимире, маяка Анивы на Сахалине, Ласточкина гнезда и Массандровского дворца в Крыму, Кафедрального собора в Калининграде и других знаковых объектов.
Идея создания парка принадлежит депутату Госсовета республики Крым Виктору Жиленко.
«Я целый год путешествовал по России, выбирал и измерял объекты, — рассказал он. — Над создание этих фигурок в течение пяти лет трудилась команда из 60 человек. А посетители парка теперь смогут увидеть все это в течение часа. Кто-то на основе этого, возможно, пример решение о том, где провести отпуск или ближайшие выходные».
Как рассказала создатели парка, фигуры для парка им пришлось делать по особой технологии, избегая печати всего на 3D-станках. Каждая деталь вырезалась отдельно, затем собирали макет вручную.
По мнению главы местного самоуправления г. о. г. Бор Алексея Боровского, парк также имеет большое значение для развития туризма.
«Изначально город Бор создавался как один из индустриальных центров Нижегородской области, поэтому в нем не так много объектов, предназначенных для показа туристам. Но сейчас туризм активно развивается в целом в Нижегородской области. У нас есть канатная дорога, которая популярна у туристов. А этот парк — это уникальный случай, когда совпал интерес представителей бизнеса, которые работают давно и успешно в туристической индустрии, и властей региона и муниципалитета», — отметил Боровский.
Он считает, что парк поможет вывести борскую индустрию гостеприимства на новый уровень.
«Здорово! Как будто сразу в нескольких городах побывали», — говорит посетительница экспозиции Валентина Гладкова.
Добавим, что парк «Россия в миниатюре» будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. (6+).
ИА «Время Н» публикует фото с места событий.