Хищник над мебельным. Покупателей напугал живой тигр в окне торгового здания

«За эти нарушения может наступить административная ответственность по ст. 8.53 КоАП. Либо, на мой взгляд, прямой контакт с тигром можно квалифицировать как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. А за это предусмотрена уголовная ответственность. В пользу этого свидетельствует, что тигр не относится к животным, с которыми допускается физический контакт, согласно Постановлению Правительства № 1937 (об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию)», — пояснил эксперт.