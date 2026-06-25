Хищник над мебельным. Покупателей напугал живой тигр в окне торгового здания

Отправляясь в мебельный магазин, вы меньше всего рассчитываете встретить на своём пути тигра. Именно такая ситуация произошла с покупателями, которые заметили спокойно прогуливающегося хищника на втором этаже здания. Сайт perm.aif.ru разобрался в ситуации.
«Подходим, а там тигр сидит на подоконнике».
Жительница Перми вместе с родителями отправилась за мебелью. В здании представлено несколько магазинов, где можно найти всё необходимое для обустройства дома. Подойдя ближе, они заметили толпу людей, которые стояли у одного из входов и что-то снимали.
«Подходим, а там на втором этаже тигр сидит на подоконнике и трётся о стекло. Потом он ещё несколько раз спрыгивал и запрыгивал обратно. Скорее всего, гуляет где хочет», — рассказала девушка.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-74864281_126533», −74864281, 126533, 'zwfP3JJGv4xnyW4lpaXQu2RG4l97'); }());
Покупатели были в небольшом шоке и задавали множество вопросов. Однако сотрудники мебельного магазина полностью их игнорировали.
Но всё оказалось куда проще: в здании, где увидели тигра, располагается просторная фотостудия. По данным источника perm.aif.ru, знакомого с ситуацией, хищник прибыл на «фотовстречу» из другого города, а после всех мероприятий животное увезли, сейчас с ним всё хорошо.
Сайт perm.aif.ru связался с владельцем фотостудии. Она рассказала, что подобного рода фотосъёмка проводилась впервые, а договаривались о ней фотографы. «Нас уверили, что это ручная кошка», — поделилась женщина.
Седация?
В социальных сетях фотостудии позже опубликовали видео с тигром, который спокойно лежит и почти засыпает, демонстрируя полное расслабление. Такое бывает при седации, медикаментозном методе угнетения сознания. Рядом с тигром — красивая девушка в элегантном платье. Хищник остаётся неподвижным и реагирует только тогда, когда мужчина (вероятно его хозяин), взмахивает метлой возле его морды. Но насколько такие фотосессии вообще легальны?
Юрист Георгий Ситников объяснил perm.aif.ru, что ключевым моментом в этой ситуации является вопрос собственности на тигра. Частным лицам с 1 января 2020 года запрещено содержать хищников. Если же он принадлежит зоопарку, то как минимум должна быть лицензия, и деятельность обязана быть стационарной, а не выездной.
«За эти нарушения может наступить административная ответственность по ст. 8.53 КоАП. Либо, на мой взгляд, прямой контакт с тигром можно квалифицировать как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. А за это предусмотрена уголовная ответственность. В пользу этого свидетельствует, что тигр не относится к животным, с которыми допускается физический контакт, согласно Постановлению Правительства № 1937 (об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию)», — пояснил эксперт.
По словам Георгия Ситникова, фотосъёмка животных в целом допускается, однако к ней предъявляется комплекс требований, установленных главой 8 данного постановления. Нарушение этих требований может повлечь административную ответственность.
«Вопрос, привлекут ли кого-то к ответственности, зависит только от того, будет ли проведена проверка Россельхознадзором, который уполномочен на привлечение к ответственности по ст. 8.53 КоАП», — заключил юрист.
Удаление клыков и когтей, вред психике и неправильное кормление.
Сайт perm.aif.ru обратился в Пермский зоопарк, чтобы узнать, что бывает с животными, которые оказываются в частных руках. В учреждении напомнили, как летом 2025 года в зоопарк прибыли два львёнка Тоган и Аполлон, возрастом 1,5 и 11 месяцев, изъятые Росприроднадзором у недобросовестных владельцев, которые незаконно использовали этих хищников в фотосессиях.
Старший зоолог учреждения рассказала perm.aif.ru, что на сегодняшний день у молодых хищников всё в порядке: они адаптировались к новому месту, привыкли к киперам, которые за ними ухаживают. С момента переезда в Пермский зоопарк львята начали получать правильные рационы и обязательный набор витаминов, что благоприятно сказалось на их здоровье и общем состоянии.
«Мы можем судить по животным, которые поступили в Пермский зоопарк после изъятия у частных лиц: зачастую они приезжают с удалёнными клыками и когтями, в большинстве случаев нанесён вред психике из-за невозможности избежать контакта с людьми, а неправильное кормление и содержание приводит у животных к рахиту», — объяснила старший зоолог.
Эксперт вспомнила историю Аполлона: он заметно отставал в развитии, у него был выраженный рахит и наблюдалась небольшая деформация конечностей. Несмотря на отсутствие как внутренних, так и наружных паразитов, животное находилось в истощённом состоянии, было очень худым и существенно недобирало вес.
«Помимо негативного воздействия на здоровье животного из-за неправильного содержания, это также может нести угрозу для окружающих. Чаще всего такие животные приобретаются нелегально, минуя необходимые инстанции и контролирующие органы, в особенности — экзотические животные, а это является не только нарушением существующего законодательства нашей страны, но и чревато ввозом заболеваний, которые могут распространяться на животных и на людей», — резюмировала старший зоолог.