Новые нормы расселения по КРТ утвердили в Нижегородской области

Согласно новым правилам, базовый норматив для нижегородцев, состоящих на учете как нуждающиеся в жилье и попавших под КРТ, составляет 13 квадратных метров общей площади на человека. При этом предусмотрены повышенные нормы: 30 кв. м положено одиноко проживающим гражданам, по 21 кв. м — на каждого в семье из двух человек, по 18 кв. м — для троих и по 15 кв. м — если в помещении прописаны четыре человека.