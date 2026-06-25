Новые нормы расселения по КРТ утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области вступил в силу закон, уточняющий порядок предоставления жилья при комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Поправки устраняют правовую неопределенность, возникавшую ранее при расселении граждан, проживающих по договорам социального найма.
Согласно новым правилам, базовый норматив для нижегородцев, состоящих на учете как нуждающиеся в жилье и попавших под КРТ, составляет 13 квадратных метров общей площади на человека. При этом предусмотрены повышенные нормы: 30 кв. м положено одиноко проживающим гражданам, по 21 кв. м — на каждого в семье из двух человек, по 18 кв. м — для троих и по 15 кв. м — если в помещении прописаны четыре человека.
Принимаемые застройщиком меры гарантируют, что новая квартира не может быть меньше освобождаемой по общей и жилой площади, а также по количеству комнат. При этом общая площадь предоставляемого жилья не может превышать установленную норму более чем на 20 процентов.
Ранее сообщалось, что эскиз новой многоэтажки на Гребном канале показали нижегородцам.