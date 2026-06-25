«Вляпать табло»: Градсовет отказал в размещении экрана на лифте в Светлогорске

Члены Архитектурно-градостроительного совета Калининградской области отказались поддержать размещение светодиодного экрана на основании лифтового подъемника на Морском бульваре в Светлогорске. В ходе заседания основной вал критики на инициаторов размещения экрана обрушил первый заместитель губернатора Валерий Шерин (это был первый Градсовет под его председательством). Что именно ему не понравилось, выяснял «Новый Калининград».
Еще в самом начале обсуждения архитектор Эдуард Рыленко объяснил, почему потребовалось собирать Градсовет ради обсуждения экрана. По его словам, конструкция имеет нестандартные размеры, поэтому авторы идеи размещения были вынуждены получить «индивидуальную архитектурную оценку».
«Мы хотим показать, что, несмотря на отклонение от типовых параметров для рекламных конструкций, проект соответствует архитектурной логике объекта и не ухудшает городскую среду», — сообщил Рыленко.
Рыленко отметил, что лифтовый подъёмник — это современное инженерное сооружение, а не какой-нибудь объект культурного наследия. При этом архитектор согласился, что здание подъемника «является крупным градостроительным акцентом на побережье Светлогорска».
«Фасад имеет крупномасштабную композицию, сформированную вертикальным объёмом шахты и горизонтальным объёмом верхнего перехода», — начал было свой доклад Рыленко, но его буквально на взлете приземлил своей репликой Валерий Шерин.
«Вы сразу к сути переходите, — предложил Шерин. — Сейчас нам уважаемый архитектор будет рассказывать про архитектурную композицию, там, и прочее. Значит, сложившуюся архитектурную композицию предлагается нагрузить дополнительным способом визуализации рекламной конструкции — рекламной конструкцией. Евгений Валерьевич, что по этому поводу думает архитектурное сообщество?».
Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, который ранее занимал пост председателя Градсовета, а теперь пониженный до заместителя председателя, поспешил объясниться за всех коллег сразу.
«Архитекторами рассматривался этот вариант и принято решение, что размещение рекламных конструкций, их характеристик и параметров — это всё-таки, наверное, ведомство муниципалитета, — ответил Костромин. — К архитектуре это отношения основного не имеет. Поэтому при принятии решения всеми членами Совета попрошу учесть особое мнение муниципалитета и прислушаться к нему».
Шерина ответ Костромина явно не удовлетворил. Он попросил рассмотреть экран как часть фасада, обратив внимание собравшихся на то, что облик объекта при размещении на нем экрана все-таки меняется.
«Архитекторы сказали, что такой элемент мог бы там возникнуть… — ответил Костромин. — Но поскольку решение уже реализовано, оно лаконичное, то с ним или без него, в принципе, объект самодостаточный. Без него он становится не хуже, и с ним он становится не лучше. Поэтому муниципалитет должен на себя взять ответственность по принятию решения. Это решение относится больше к благоустройству территории общественного променада, и поэтому большинство архитекторов, я уверен, поддержат мнение муниципалитета о целесообразности размещения такой динамической рекламные конструкции».
При этом Костромин добавил, что лифт — объект частный, поэтому как муниципалитет будет это «регулировать и контролировать, абсолютно непонятно».
«Очень дипломатично, я бы так сказал, — снова решил вмешаться Шерин. — Ну, слушайте, здесь речь не о рекламе. Речь о фасаде объекта. Вот мы с вами рассматриваем отдельно взятое архитектурное решение, облик объекта. А потом представьте, что перед вами музей. Вот давайте представим, к нам с вами через год зайдёт инвестор и скажет: “А я на этой стеночке хочу экран разместить рекламный, три на два. Изменится внешний вид объекта?”.
«Ну да», — согласился Костромин.
«Ну, мы согласимся с тем, как решит муниципалитет, — голосом воображаемого инвестора продолжил Шерин, но тут же перешел к развитию своей мысли. — Да это кардинальное оказывает влияние на то, как выглядит объект».
Костромин и тут согласился, подтвердив, что «динамическая реклама имеет существенное влияние».
«Здесь хотелось бы услышать более чёткое мнение архитектурного сообщества, — снова взял слово Шерин. — Нам этот информационный шум нужен или не нужен?».
Костромин постарался выкрутиться и сообщил, что архитекторы оценивали экран не с точки зрения «шума», а с точки зрения какого-то «элемента дополнительного на этом пилоне вертикальном».
Главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко попытался вмешаться в спор и предложил членам Градсовета связаться с архитектором Александром Башиным, спроектировавшим лифтовый подъемник, и узнать у него, как он сам относится к такой интеграции.
«Так это его проект и его предложение, — ответил Костромин. — Он просто сейчас находится в отъезде».
«Как авторы, мы видим этот проект, и мы рассматриваем именно влияние самой конструкции на сам объект и на среду, — подхватил слово Эдуард Рыленко. — Это уже уникальный объект, но это не историческое здание, оно современное. Есть сплошная бетонная стена, и размещение данного экрана мы считаем уместным. Тем более экран может транслировать и социальную рекламу, и туристическую информацию. Это имеет место для набережной. Здесь нет интенсивного автомобильного трафика. То есть тут только дорога с возможностью проезда и обслуживания зданий. Реклама будет ориентирована именно на пешеходов, на прогуливающихся. Это уместно. Это не растяжка, это не баннер, это современный цифровой элемент городской инфраструктуры. Тем более, как мы знаем, в Зеленоградске на набережной также есть подобные экраны».
Однако так просто разместить экран Шерин, судя по всему, позволить не хотел. Он слова высказался в том ключе, что градсовет должен рассмотреть появление экрана на стойке лифта как элемент фасада этого лифта.
«В любом случае мы решение по этому вопросу примем, оно рекомендательный характер, безусловно, будет носить, можно прислушаться или нет. Своё мнение скажу. С моей точки зрения, это дополнительный информационный шум, который будет оказывать лишнее визуальное воздействие на людей. Не на каждую бетонную стену нужно ляпать рекламную конструкцию. Желание инвестора абсолютно понятно: каждый квадратный метр площади использовать для целей зарабатывания денег. Но объект был сформирован, представлен, одобрен, и он сегодня самодостаточен. Это моё субъективное мнение. И ляпать на него дополнительные рекламные конструкции — это объект ухудшать. Поэтому давайте голосовать. Счётная комиссия посчитает, и решение примем. Я голосую против», — отрезал Шерин.
Большая часть членов Градсовета высказалась вслед за председателем против, многие воздержались, а за проект поднялось лишь несколько несмелых рук.
«Коллеги, ещё раз, размещение рекламы — это очень важный момент, — решил подытожить голосование Валерий Шерин. — Рекламная конструкция может фасад, мы с вами прекрасно это понимаем, изуродовать. Я сейчас не про этот конкретно экран говорю. Вот представьте проект нашего краеведческого музея. Великолепное, симпатичное здание, красивое. Но давайте представим, что сейчас треть этого фасада займёт экран. Это не архитектурный вопрос, но что мы скажем? Пусть решает муниципалитет? Ну конечно, нет. Позиция должна быть внятной. Нельзя на каждый глухой фасад ляпать рекламную конструкцию, растяжку или экран. Давайте на променаде в Зеленоградске» по этой логике с десяток световых экранов воткнём.
«Ну, это будет прецедент, да», — кивнул Костромин.
«Будет наверняка, а заинтересованный инвестор скажет: “Я очень хочу транслировать на сумасшедший пешеходный трафик свой контент”. Наверняка. Каждому решению своё место и своя точка. И если проектируется здание, где предполагается на фасаде размещение крупной рекламной световой конструкции, это нужно заранее закладывать и показывать. А когда на существующий лаконичный объект, который выглядит самодостаточно и сдержанно… И вот на него мы сейчас вляпываем, значит, вот это светящееся табло. У нас свободная страна, и все руку поднимают и голосуют. Я голосую против. Мне это не нравится. Вот и всё», — закончил свое высказывание Шерин.
Отметим, что инициатором размещения мультимедийного экрана на лифтовом подъемнике выступила компания «СЛК-Инвест», руководителем которой является архитектор Александр Башин.
Сам лифт был открыт в Светлогорске в июне 2021 года. Начали строить его по проекту компании Александра Башина «Архпроект Групп» в мае 2019 года. Этот объект вошёл в концепцию застройки побережья Светлогорска как часть комплекса «Морской бульвар» с современной архитектурой. Как сообщали ранее инициаторы проекта, загрузка лифта составит 200 тысяч поездок в год. Инвесторы рассчитывали, что он окупится в течение десяти лет.
Текст: Иван Марков / «Новый Калининград», фото предоставлены Градсоветом Калининградской области.