«Вляпать табло»: Градсовет отказал в размещении экрана на лифте в Светлогорске

«Как авторы, мы видим этот проект, и мы рассматриваем именно влияние самой конструкции на сам объект и на среду, — подхватил слово Эдуард Рыленко. — Это уже уникальный объект, но это не историческое здание, оно современное. Есть сплошная бетонная стена, и размещение данного экрана мы считаем уместным. Тем более экран может транслировать и социальную рекламу, и туристическую информацию. Это имеет место для набережной. Здесь нет интенсивного автомобильного трафика. То есть тут только дорога с возможностью проезда и обслуживания зданий. Реклама будет ориентирована именно на пешеходов, на прогуливающихся. Это уместно. Это не растяжка, это не баннер, это современный цифровой элемент городской инфраструктуры. Тем более, как мы знаем, в Зеленоградске на набережной также есть подобные экраны».