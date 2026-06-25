Воронежская епархия пытается добиться права на здание храма на Домостроителей

По собственным данным храма, его начали возводить в начале 1990-х годов в на тот момент развивающемся Юго-Западном районе Воронежа. До этого территория принадлежала механическому заводу, а в советское время здесь планировалось строительство Дворца пионеров. В 1991 году участок был передан Воронежской епархии по просьбе верующих. Высота храмового комплекса достигает 61 м, он увенчан девятью куполами. Первое богослужение в храме прошло в 2004 году.