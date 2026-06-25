Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье очистили русло реки Загребки

В акции участвовали более 20 человек разных возрастов.

Источник: Национальные проекты России

Русло и прибрежную зону реки Загребки очистили в Богородском городском округе Московской области. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Всего в акции приняли участие более 20 человек разных возрастов. Сначала они убрали мусор, накопившийся за зиму и весну, затем удалили сухие и аварийные ветки деревьев, нависавшие над водой.

Из русла извлекли валежник и посторонние предметы, которые мешали свободному течению воды и могли привести к локальным подтоплениям во время паводка. Отдельное внимание уделили труднодоступным участкам реки. Для этого использовали маломерные плавсредства. По итогам акции с территории вывезли несколько десятков мешков собранного мусора.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.