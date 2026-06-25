В подмосковном Красногорске отремонтируют участок Павшинского бульвара

Участок Павшинского бульвара отремонтируют в Красногорске Московской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В работах задействованы 15 рабочих и 5 единиц спецтехники, в том числе фреза. Специалисты обновляют участок от дублера Волоколамского шоссе до Подмосковного бульвара. Его протяженность составляет 480 метров.
Мастера уже приступили к фрезерованию изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, в том числе на автомобильных парковках. После этого они уложат новое асфальтобетонное покрытие, восстановят горизонтальную разметку и технические средства организации дорожного движения. Завершить ремонт планируют до конца июня.
Всего до 1 августа в Красногорске планируют отремонтировать 14 таких объектов. На четырех из них работы уже завершены, а еще на пяти активно ведутся.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.