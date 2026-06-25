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Из-за ДТП на ул. Черняховского встали трамваи

Троечки и пятерочки не могут проехать.

В Калининграде на ул. Черняховского, неподалеку от ТЦ «Кловер» оказалось заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 в направлении из центра города. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Троечки и пятерочки временно пустили по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко и далее согласно действующим схемам движения.

Так, сейчас исключено движение по ул. 9 Апреля и ул. Черняховского.

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