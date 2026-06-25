Экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко оставили под стражей до 23 сентября

Позже стало известно, что в отношении Алексея Логвиненко возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемыми по этому делу также проходят другие сотрудники администрации, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и представитель группы коммерческих организаций, передавший взятку (ч. 5 ст. 291 УК РФ).