Отметить праздник Ивана Купалы в вагоне электрички приглашают волгоградцев

Тематический рейс в волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» выполнит 5 июля «Экскурсионный вагон». Горожан приглашают встретить праздник Ивана Купалы в электричке.
Для пассажиров приготовили тематическую квест-викторину — вопросы зададут по истории Волгоградской области.
«Также будут организованы творческие мастер-классы — желающих научат изготавливать травяные сборы и свечи, плести обрядовые венки. Завершится мероприятие концертом», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.
В самом музее участникам экскурсии расскажут об обычаях древнеславянского праздника.
Вагон отправится со станции Волгоград-1 в 14:14 и вернется обратно в 20:22.
Ранее сообщалось, что волгоградскую ребятню примут летом 650 детских лагерей.