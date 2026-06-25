Тело убитого жителя Тульской области нашли в квартире в Воронеже

Преступление произошло 22 июня в квартире на улице Брянской. Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый причинил своему 35-летнему знакомому колото-резаное ранение в области головы. Мужчина скончался на месте происшествия.
Тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый приятелей. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.
Воронежцу предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Его заключили под стражу до 23 августа 2026 года.
Полиция и следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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