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Тело убитого жителя Тульской области нашли в квартире в Воронеже

В совершении преступления подозревают знакомого погибшего.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Тульской области. Об этом сообщили в региональных ГУ МВД России и СУ СКР в четверг, 25 июня.

Преступление произошло 22 июня в квартире на улице Брянской. Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый причинил своему 35-летнему знакомому колото-резаное ранение в области головы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Тело обнаружил вернувшийся в квартиру общий знакомый приятелей. Он сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Воронежцу предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Его заключили под стражу до 23 августа 2026 года.

Полиция и следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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