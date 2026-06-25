В Самаре открыли обновленный стационар больницы № 8

Стационар Самарской городской клинической больницы № 8 возобновил работу после капремонта, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Модернизация первичного звена здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты выполнили перепланировку помещений, установили новые лифты, отремонтировали фасад и кровлю. Кроме того, они полностью заменили инженерные сети — электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.
Ремонт затронул все этажи здания общей площадью 7 тыс. кв. м. Там разместили два терапевтических, неврологическое и гинекологическое отделения, а также реанимацию на шесть коек. Кроме того, в цокольном этаже оборудовали технические помещения, гардеробные, комнаты для персонала и столовую.
Также в больнице внедрили новую систему маршрутизации. При этом диагностические службы, включая кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат, расположили рядом с приемным отделением. Там же разместили современную противошоковую палату и новые смотровые кабинеты.
«Ежегодно медицинскую помощь здесь получают около 12 тысяч пациентов. Главная цель модернизации — создание максимально комфортных и современных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала», — подчеркнул главный врач Самарской городской клинической больницы № 8 Сергей Дергаль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.