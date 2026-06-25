Что строго запрещено на Акулину — Задери хвосты, 26 июня 2026 года

Несмотря на уговоры, пытки и угрозы, юная девочка не отреклась от веры. По преданию, ангел исцелил её раны, и она вновь предстала перед мучителями живой и невредимой, что поразило всех свидетелей. Однако Акилина была вновь приговорена к казни и приняла смерть. В народе её почитали как покровительницу урожая гречихи, а также как святую, помогающую в воспитании детей и исцелении от болезней.