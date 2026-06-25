Что строго запрещено на Акулину — Задери хвосты, 26 июня 2026 года

В светском календаре 26 июня — это день, когда сила духа встречается с тайной зазеркалья, день про два взгляда на невидимый мир. Один — внутренний, про очищение души через великодушие. Второй — мистический, про попытку заглянуть за грань физического тела.
Глобальный день прощения.
Праздник появился совсем недавно, в 1994 году. Его придумала в Ванкувере организация «Христианское посольство посланников Христа» (CECA). Люди, посвятившие себя служению, решили: миру нужен специальный день, когда можно было бы без стеснения попросить прощения и простить самим.
Праздник быстро перерос границы одной страны и стал называться Глобальным днём прощения. Сегодня его отмечают не только верующие, но и психологи, тренеры личностного роста и просто те, кто устал носить в себе тяжесть обид.
Исцеляющая сила «прости».
Психологи подтверждают: умение прощать — это не слабость и не попустительство. Это работа над собой, которая напрямую влияет на физическое и психическое здоровье. Обида — это стресс, который разрушает организм изнутри. Искреннее прощение, напротив, способно снизить уровень тревожности и даже укрепить иммунитет.
Когда просить нельзя.
Духовные учителя подчёркивают: в этом дне важен баланс. Прощать — это не значит принуждать себя забывать о боли или становиться жертвой абьюзера. Речь идёт о том, чтобы отпустить гнев внутри самого себя, чтобы он не отравлял вашу душу.
День спиритизма.
Наступившей в середине XIX века эпохой спиритизм обязан французскому педагогу Ипполиту Денизару-Ривайлю (Аллану Кардеку). В 1857 году он опубликовал «Книгу духов», где изложил учение, вобравшее в себя веру в реинкарнацию, идею о бессмертии души и возможности общаться с ушедшими через медиумов.
«Летние сессии» и рождение традиции.
Именно 26 июня в конце XIX века последователи учения впервые провели «летние сессии» — публичные диспуты и демонстрации феномена автоматического письма. Так традиция закрепилась за этой датой, превратив её в Международный день спиритизма.
Шерлок Холмс у доски с духами.
Спиритизм в XIX веке был невероятно популярен: его идеи поддерживали многие учёные и деятели культуры. Самым известным его адептом был сэр Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса. Рационалист по роду занятий, на склоне лет он искренне верил в возможность контакта с потусторонним миром и даже посвятил этой теме несколько книг.
Эти две даты напоминают сегодня нам о том, что жизнь не ограничивается материей. Прощение очищает наш внутренний мир от прошлых обид, а спиритизм предлагает поразмышлять о том, что ждёт нашу душу после.
Помогает в воспитании, исцеляет от болезни.
В церковном календаре это день памяти мученицы Акилины (Акулины) Старшей, жившей в III веке и принявшей мученическую смерть за веру в возрасте всего 12 лет. Девочка в свои 12 лет открыто исповедовала христианскую веру и обратила ко Христу многих своих сверстниц-язычниц. За это её схватили и привели к наместнику императора Диоклетиана.
Несмотря на уговоры, пытки и угрозы, юная девочка не отреклась от веры. По преданию, ангел исцелил её раны, и она вновь предстала перед мучителями живой и невредимой, что поразило всех свидетелей. Однако Акилина была вновь приговорена к казни и приняла смерть. В народе её почитали как покровительницу урожая гречихи, а также как святую, помогающую в воспитании детей и исцелении от болезней.
В народном календаре этот день получил множество названий: Акулина Гречишница, Акулина — задери хвосты, Акулина-Комарница, Акулина — чёрные гречихи.
Название «Гречишница» святая получила не случайно. На Руси именно к концу июня начинался массовый посев гречихи — одной из важнейших культур в крестьянском хозяйстве. Гречка была «вторым хлебом», из неё варили кашу, пекли блины, делали запеканки. Крестьяне говорили: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
Другое прозвище — «Задери хвосты» — связано с тем, что именно 26 июня появлялось огромное количество оводов, слепней и комаров, от которых скот «бесился», задирал хвосты и искал укрытия. Это было настолько заметное явление, что дало название целому дню.
Традиции дня: блины из гречневой муки.
Главное дело дня — сев гречихи. Крестьяне верили, что посевы, заложенные в день Акулины, дадут особенно хороший урожай. Поэтому к работе подходили с полной серьёзностью:
Перед посевом освящали семена в церкви.
Работали строго до полудня, с молитвой и внутренней собранностью.
Ориентировались на состояние ржи: «Гречиху сей, когда рожь хороша».
Гречиху сеяли либо за неделю до Акулины, либо спустя неделю после, а в сам праздник полевые работы не проводили.
Существовало и строгое правило: не сеять в этот день огурцы — считалось, что они вырастут кривыми, маленькими и невкусными. Под запретом были и любые другие посадки, кроме гречихи.
После того как сев был завершён, или если день выпадал на отдых (как это часто бывало), в деревнях устраивали праздник каш.
Варили «мирскую кашу» — огромный котёл гречневой каши для всей деревни, а также угощали ею нищих и странников. Считалось, что добрые слова благодарности от обделённых судьбой людей принесут дому богатый урожай и благополучие.
Пекли блины из гречневой муки, запеканки, варили кашу из прошлогодней крупы. Во время стряпни хозяйки приговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
Срезанные колоски распустившейся гречихи ставили за иконы — это считалось мощным оберегом для дома и залогом будущего урожая.
Русалья неделя.
Кроме всего прочего, 26 июня приходилось на так называемую Русалью неделю (или «зелёные святки») — период, когда, по поверьям, из водоёмов выходила нечистая сила: русалки, водяные, лешие. Считалось, что в это время «нечисть насылала на людей беды и болезни». Поэтому категорически запрещалось ходить в лес в одиночку, да и вообще старались без нужды не покидать дом. Наши предки проводили в этот день обряды защиты жилища: развешивали пучки крапивы и полыни, окуривали дом травами.
В день Акулины крестьяне уделяли особое внимание домашним животным, страдающим от оводов и слепней: скот старались держать в тени, под навесами, коров и лошадей обмахивали ветками, окуривали дымом.
Наблюдали за поведением насекомых: крупные оводы предвещали крупные колосья на полях, мелкие — скудный урожай.
Что можно и нужно было делать 26 июня.
Сходить в храм и помолиться святой Акулине — об урожае, о здоровье детей, о защите от нужды.
Посеять гречиху (до полудня) — для богатого урожая.
Сварить гречневую кашу — обязательно на воде, с маслом, и угостить ею семью, соседей и нищих.
Срезать колоски гречихи и поставить за иконы — для оберега дома.
Украсить дом веточками гречихи — для привлечения удачи.
Собраться семьёй за обедом — укрепить связь с природой и друг с другом.
Наблюдать за насекомыми и погодой — предсказывать урожай и погоду на лето.
Отдыхать после обеда — считалось, что тяжёлый труд в этот день не принесёт плодов.
Чего категорически нельзя было делать 26 июня.
Пить молоко и есть молочные продукты. В народе верили, что молоко 26 июня становится «акульим», то есть вредным, и может нанести вред здоровью.
Сеять огурцы — вырастут кривыми и невкусными.
Заниматься тяжёлым физическим трудом после обеда — толку не будет, только здоровье подпортишь.
Ссориться, ругаться, сквернословить, жаловаться — негативные эмоции могли «загрязнить» важный для земли день, а жалобы привлечь ещё больше проблем.
Начинать новые дела, заключать сделки, давать и брать в долг — к финансовым потерям и длительным трудностям.
Ходить на свидания и признаваться в любви — отношения не сложатся, можно навлечь одиночество.
Делиться своей радостью с другими — счастье может покинуть дом.
Ходить в лес в одиночку — из-за активности нечистой силы в Русалью неделю.
Отказывать в милостыне и помощи — скупость сулила нищету.
Подбирать чужие деньги, особенно на перекрёстках — это могло принести нужду.
Хвастаться — можно лишиться удачи.
Почитание кормилицы.
Одним словом, 26 июня — это день почитания гречихи как кормилицы крестьянской семьи, время аграрной магии и задабривания духов природы.
Центральное место занимает культ святой мученицы Акилины, которую народная фантазия «превратила» в покровительницу гречихи. Удивительно, что полевые работы в сам праздник проводить не рекомендовалось — гречиху сеяли либо за неделю до, либо спустя неделю после. Это подчёркивает магический, «пограничный» характер дня, когда люди стремились не столько работать, сколько привлечь удачу через обряды и угощения.
«Мирская каша» — архаичный ритуал коллективной трапезы, где щедрость и общинность считались залогом будущего плодородия. Запрет на молоко и молочные продукты — одна из самых устойчивых и странных примет этого дня. Феномен «коровьих хвостов» (скот, спасающийся от оводов) дал яркое народное прозвище «Акулина — задери хвосты» и превратил наблюдение за насекомыми в важный элемент гадания на урожай.
Как прожить 26 июня: молока не пить.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Сварите гречневую кашу. Это главное блюдо дня. Варите на воде, с маслом — классический рецепт наших предков. Соберитесь семьёй за ужином, угостите соседей. Считается, что гречка в этот день приносит в дом достаток и благополучие.
2. Испеките гречневые блины или запеканку. Ещё один способ почтить «матушку-гречку». По древней традиции, во время стряпни можно приговаривать: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
3. Не пейте молоко. Забавный, но легко соблюдаемый запрет. По примете, 26 июня молоко считается «акульим» и может навредить. Выберите другие напитки.
4. Не сейте огурцы и не сажайте ничего нового. Если вы огородник — отложите посадку огурцов, бобовых и других культур. День считается неудачным для этого: огурцы вырастут кривыми.
5. Не жалуйтесь на жизнь и не ссорьтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. По народному поверью, нытьё и жалобы в этот день привлекают ещё больше проблем.
6. Не ходите в лес в одиночку. Июнь — время активности клещей и диких животных. Это разумная мера предосторожности, а по древним верованиям — ещё и защита от нечистой силы в Русалью неделю.
7. Не давайте и не берите в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы деньги не «уходили» из дома.
8. Не хвастайтесь и не делитесь радостью с посторонними. Считалось, что «счастье любит тишину», а хвастовство может его отпугнуть.
9. Понаблюдайте за природой. Выйдите на улицу: есть ли мошкара? Как летают ласточки? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 26 июня:
Тучи мошкары в воздухе — к ясной, хорошей погоде. Комары летают столбом — к сухому дню.
Пчелы активно летают с утра — к тёплому и ясному дню.
Туман стелется над горизонтом на рассвете — день будет жарким.
Сильный аромат цветов утром — к скорому дождю.
Паук-крестовик сидит на паутине к вечеру — к засухе.
Появление радуги — к ветреной погоде.
Петухи поют до девяти утра — к приближению дождя.
Собаки катаются по траве — к ухудшению погоды.
Лютики закрылись средь бела дня — грядет непогода.
Звёздная ночь — к обильному урожаю ягод и грибов.
Увидеть крупного овода — колосья будут крупными; мелкого — урожай будет скудным.