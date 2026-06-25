В селе Осипенко под Севастополем отремонтировали участок Камской улицы

Участок Камской улицы отремонтировали в селе Осипенко под Севастополем, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Обновление затронуло участок дороги протяженностью 236 метров. На этом отрезке специалисты сначала устроили основание из щебеночно-песчаной смеси, затем уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. После этого они укрепили обочины. Благодаря ремонту проезд по улице Камской стал более комфортным и безопасным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.