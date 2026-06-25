В селе Осипенко под Севастополем отремонтировали участок Камской улицы

Обновление затронуло участок дороги протяженностью 236 метров. На этом отрезке специалисты сначала устроили основание из щебеночно-песчаной смеси, затем уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. После этого они укрепили обочины. Благодаря ремонту проезд по улице Камской стал более комфортным и безопасным.