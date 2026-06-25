Парк с почти сотней миниатюр шедевров архитектуры России открылся на Бору

Парк «Россия в миниатюре» открылся в городе Бор. Об этом рассказали в администрации округа.
Пространство объединило 88 памятников архитектуры страны, которые изготовлены в масштабе 1:50. В одном месте можно увидеть жемчужину Крыма Ласточкино гнездо, Исаакиевский собор, кремли, например, Москвы и Казани, сахалинский маяк Анива. При этом каждая копия сделана очень четко, так что можно рассмотреть даже самые мелкие детали.
Фото: администрация Борского округа Фото: администрация Борского округа.
Более шести десятка специалистов на протяжении пяти лет работали над созданием макетов. Автор проекта Виктор Жиленко пояснил, что хотел создать место не только для отдыха, но и познания. Парк собрал шедевры архитектуры из 84 регионов России, так что каждый посетитель сможет почувствовать себя немного путешественником.
Парк появился неподалеку от канатной дороги.