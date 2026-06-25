Парк с почти сотней миниатюр шедевров архитектуры России открылся на Бору

Более шести десятка специалистов на протяжении пяти лет работали над созданием макетов. Автор проекта Виктор Жиленко пояснил, что хотел создать место не только для отдыха, но и познания. Парк собрал шедевры архитектуры из 84 регионов России, так что каждый посетитель сможет почувствовать себя немного путешественником.