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Парк с почти сотней миниатюр шедевров архитектуры России открылся на Бору

Он расположился рядом с канатной дорогой.

Источник: Живем в Нижнем

Парк «Россия в миниатюре» открылся в городе Бор. Об этом рассказали в администрации округа.

Пространство объединило 88 памятников архитектуры страны, которые изготовлены в масштабе 1:50. В одном месте можно увидеть жемчужину Крыма Ласточкино гнездо, Исаакиевский собор, кремли, например, Москвы и Казани, сахалинский маяк Анива. При этом каждая копия сделана очень четко, так что можно рассмотреть даже самые мелкие детали.

Фото: администрация Борского округа Фото: администрация Борского округа.

Более шести десятка специалистов на протяжении пяти лет работали над созданием макетов. Автор проекта Виктор Жиленко пояснил, что хотел создать место не только для отдыха, но и познания. Парк собрал шедевры архитектуры из 84 регионов России, так что каждый посетитель сможет почувствовать себя немного путешественником.

Парк появился неподалеку от канатной дороги.

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