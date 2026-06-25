Школьники узнали о карьерных перспективах на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

«Вопросы мотивации и социальных гарантий — одни из самых популярных, которые задают на подобных встречах, — поделилась директор по персоналу ООО “Эн+ Тепло Волга” Ольга Дворцова — Мы готовы предложить талантливым ребятам не просто интересную работу, а четкую траекторию развития. Компания предоставляет целевые договоры на обучение, гарантирует оплачиваемую практику и последующее трудоустройство. Также у студентов есть уникальная возможность принять участие в Стипендиальной программе компаний Эн+ и РУСАЛ. Помимо этого, для сотрудников компании действуют бонусы и льготы: компенсация стоимости обучения в вузах, ДМС, скидки на занятия спортом в ФОКах, санаторно-курортное лечение, скидки до 90% на оплату летнего отдыха детей и многое другое».