«Руки Вверх!», опера «Аида» и экскурсия по стеклодувной мастерской

В театре драмы им. Горького 28 июня в 18:30 покажут спектакль «Примадонны». Это комедия с переодеваниями в постановке болгарского режиссера Богдана Петканина. Обаятельная старушка-миллионерша разыскивает двух потерявшихся в детстве племянниц, чтобы оставить им в наследство свои миллионы. Пока не установлены личности настоящих родственниц, в дело вступают мнимые — два молодых безработных актера, ради денег готовых даже на перевоплощение в девушек.