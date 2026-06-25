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«Дефиле яхт, концерт и световое шоу»: в Калининграде пройдёт фестиваль «Янтарные паруса»

Мероприятие состоится вечером 27 июня в акватории Преголи.

В Калининграде пройдёт фестиваль «Янтарные паруса». Мероприятие состоится вечером 27 июня в акватории Преголи. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль посвятят выпускникам 2026 года. Для гостей и жителей организуют дефиле яхт, выступления музыкантов и водно-световое шоу. Наблюдать за представлением можно будет с набережных в районе Музея Мирового океана и острова Канта. Вход на мероприятие свободный.

Программа фестиваля.

21:30 — выступление Калининградского областного симфонического оркестра; 21:40 — церемония открытия фестиваля; 21:55 — награждение лучших выпускников Калининградской области; 22:10 — выступление Калининградского театра эстрады; 22:40 — шоу-путешествие «Янтарные паруса».

В этот день в Калининграде ограничат движение транспорта в районе СК «Юность». Запрет будет действовать с 18:30 до 00:00 на нескольких участках.

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