«Дефиле яхт, концерт и световое шоу»: в Калининграде пройдёт фестиваль «Янтарные паруса»

Фестиваль посвятят выпускникам 2026 года. Для гостей и жителей организуют дефиле яхт, выступления музыкантов и водно-световое шоу. Наблюдать за представлением можно будет с набережных в районе Музея Мирового океана и острова Канта. Вход на мероприятие свободный.