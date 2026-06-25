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В подмосковном Белоозерском прошел фестиваль «Русская песня — 2026»

Мероприятие объединило более 100 участников.

Фестиваль-конкурс «Русская песня — 2026», посвященный творчеству Людмилы Зыкиной, прошел в городе Белоозерском Московской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

В Доме культуры «Гармония» оно объединило более 100 участников из городских округов Воскресенск и Раменское, а также из Люберец, Бронниц и Москвы. Конкурсанты представили вокальные номера, посвященные русской песне и творческому наследию Людмилы Зыкиной.

По завершении конкурса все участники получили дипломы, памятные подарки и сувениры. Финалом мероприятия стало совместное исполнение песни «Течет река Волга».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.