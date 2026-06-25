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Два новых экспоната появились в Нижегородском планетарии

Они посвящены космонавту Георгию Гречко, чье имя носит планетарий.

В Нижегородском планетарии появились два экспоната, посвященные 95-летию космонавта Георгия Гречко. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.

Нижегородский планетарий носит имя Георгия Гречко, так как космонавт всячески поддерживал сохранение и развитие учреждения при жизни.

В этом году Георгию Михайловичу могло бы исполниться 95 лет. В честь его юбилея планетарий разместил на площадке у входа стенд с цитатой космонавта: «Я хочу пожелать Нижегородскому планетарию, чтобы его любили так, как люблю я — космонавт». На другой стороне стенда можно узнать о самом покорителе космоса.

Также в фойе начала работать подвижная газетная лента с хроникой орбитальных полетов Гречко и воспоминаниями современников.

Напомним, что в Нижегородском планетарии есть четыре зала, в том числе «Большой звездный» с 16-метровым цифровым куполом, «Астрономия» с аппаратом Цейса и «Космонавтика», оформленный в стиле МКС. Кроме того, в новейшей обсерватории представлены десятки редких экспонатов, в частности, макет капсулы космического корабля Юрия Гагарина «Восток» и коллекция метеоритов.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 60 тысяч человек посетили Нижегородский планетарий в 2026 году.

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