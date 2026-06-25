Два новых экспоната появились в Нижегородском планетарии

В этом году Георгию Михайловичу могло бы исполниться 95 лет. В честь его юбилея планетарий разместил на площадке у входа стенд с цитатой космонавта: «Я хочу пожелать Нижегородскому планетарию, чтобы его любили так, как люблю я — космонавт». На другой стороне стенда можно узнать о самом покорителе космоса.