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Из Петербурга впервые запустят прямые рейсы в Анкару

С июля между Санкт-Петербургом и Анкарой начнет действовать прямое авиасообщение. О запуске нового маршрута 25 июня сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Источник: Коммерсантъ

Прямые рейсы по направлению Санкт-Петербург — Анкара впервые появятся в расписании аэропорта. Перевозчиком выступит авиакомпания AJet, которая будет выполнять полеты пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Отправление из Пулково запланировано на 05:00, время в пути составит около четырех часов.

Согласно информации о продаже билетов на сайте аэропорта, первый прямой рейс должен отправиться 2 июля.

AJet начала выполнять рейсы из Пулково в 2025 году. До запуска нового направления перелеты в столицу Турции осуществлялись только с пересадками. Также рейсы в Анкару из Петербурга выполняют Pegasus Air и Turkish Airlines — с одной или двумя пересадками.

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