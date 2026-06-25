Нижегородский ХК «Торпедо» провел обмен с «Автомобилистом» и «Динамо»

Ранее сообщалось о том, что в состав нижегородского «Торпедо» вошло два новых игрока — Павел Красковский и Скутер Брикки. Первый дебютировал в КХЛ в 2013 году в составе «Локомотива». Второй родом из США, играл в АХЛ, состоял в Лиге Восточного побережья, но в прошлом сезоне был в черте «Уиллинг Нейлерс».