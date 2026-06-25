Почти 200 нижегородских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальное количество баллов на ЕГЭ по состоянию на 25 июня в Нижегородской области набрали 197 человек. Это уже на 62 больше по сравнению с экзаменационной кампанией 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минобразования.