В Калмыкии подали 260 заявок на участие в программах бесплатного обучения

Жители Республики Калмыкии подали 260 заявок на участие в программах бесплатного обучения по нацпроекту «Кадры» с начала года. Об этом сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости региона.
Часть заявителей уже приступила к занятиям. В настоящее время обучение проходят 45 человек по направлениям «Робототехника: программирование и интеграция в образование», «Помощник по уходу» и «Информационная безопасность: методология и практические аспекты». Кроме того, одна участница, уже завершила курс «Применение искусственного интеллекта в принятии управленческих решений».
Всего жителям Калмыкии доступны 22 образовательные программы по востребованным на рынке труда профессиям. Особое внимание уделено ветеранам и участникам специальной военной операции: для них зарезервированы шесть программ.
«С начала реализации программы за пять лет прошли обучение 1235 человек, из которых 1067 человек (или 86,4%) трудоустроены или приступили к трудовой деятельности после завершения обучения. Наиболее популярны те специальности, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии», — отметила министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева.
Отмечается, что уже заключено 67 договоров на обучение, еще 42 находятся на стадии подписания. Также центры занятости населения уже одобрили 35 заявлений.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.