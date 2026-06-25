В Калмыкии подали 260 заявок на участие в программах бесплатного обучения

«С начала реализации программы за пять лет прошли обучение 1235 человек, из которых 1067 человек (или 86,4%) трудоустроены или приступили к трудовой деятельности после завершения обучения. Наиболее популярны те специальности, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии», — отметила министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева.