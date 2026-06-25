В Ростове, Таганроге и Волгодонске в 2027 году планируют закупить более 220 новых автобусов

По ее словам, для других муниципалитетов сейчас прорабатывают заявку на федеральную субсидию. Если ее одобрят, в следующем году закупят более 220 автобусов для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Министр отметила, что каждый третий автобус в регионе старше десяти лет, а в некоторых городах есть машины аж 1980−1990-х годов.