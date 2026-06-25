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Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев проверил строительство новых детских садов на территории города

В проверке приняли участие подрядчики и администрация города.

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев организовал выездную проверку строительства новых детских садов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.

В настоящее время возводят три дошкольных учреждения в Советском районе, по одному — в Автозаводском и Кстовском районах.

«С представителями администрации города, заказчиками и подрядными организациями обсуждены текущие вопросы исполнения контрактов, ход строительных работ, проверена документация и организация строительных работ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об открытии в Городце детского сада на 240 мест.