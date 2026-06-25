Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев проверил строительство новых детских садов на территории города

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев организовал выездную проверку строительства новых детских садов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.
В настоящее время возводят три дошкольных учреждения в Советском районе, по одному — в Автозаводском и Кстовском районах.
«С представителями администрации города, заказчиками и подрядными организациями обсуждены текущие вопросы исполнения контрактов, ход строительных работ, проверена документация и организация строительных работ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об открытии в Городце детского сада на 240 мест.