В подмосковном Раменском состоялся фестиваль народных промыслов

Фестиваль, посвященный народным промыслам и культурным традициям, прошел в Раменском городском парке Московской области. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Программа фестиваля была рассчитана на посетителей разного возраста и включала концертные выступления, творческие мастер-классы, детские развлечения и кинопоказы. В течение дня на сцене свои номера представили местные и приглашенные артисты. Кроме того, гости могли попробовать себя в росписи и отлить гипсовую форму для будущего фарфорового изделия. Для детей организовали отдельную анимационную программу с играми и развлечениями.
Вечером состоялись кинопоказы. Зрителям представили художественный фильм «Летчик», посвященный подвигам советских людей в годы Великой Отечественной войны. Позднее состоялся показ картины «Финист. Первый богатырь».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.