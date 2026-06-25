В подмосковном Раменском состоялся фестиваль народных промыслов

Программа фестиваля была рассчитана на посетителей разного возраста и включала концертные выступления, творческие мастер-классы, детские развлечения и кинопоказы. В течение дня на сцене свои номера представили местные и приглашенные артисты. Кроме того, гости могли попробовать себя в росписи и отлить гипсовую форму для будущего фарфорового изделия. Для детей организовали отдельную анимационную программу с играми и развлечениями.