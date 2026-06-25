Библиотека башкирского села Аскино получила новые книги

Новые книги получила библиотека села Аскино в Республике Башкортостан, сообщили в Администрация муниципального образования Аскинский район. Это соответствует целям нацпроекта «Семья».
Обновленная коллекция рассчитана на читателей разных возрастов. В нее вошли современные художественные произведения, а также познавательная и образовательная литература.
«Пополнение библиотеки новыми изданиями — это всегда событие. За каждой книгой стоит возможность узнать новое, расширить кругозор, найти вдохновение и провести время вместе с близкими. Мы надеемся, что новые книги будут востребованы и станут частью читательских историй наших жителей», — рассказала главный библиотекарь организационно-методического отдела межпоселенческой библиотеки Аскинского района Роза Каримова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.