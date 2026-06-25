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В Волжском с 25 июня официально стартовал купальный сезон

25 июня в Волжском Волгоградской области официально открылся купальный сезон. Муниципальный пляж наконец получил.

25 июня в Волжском Волгоградской области официально открылся купальный сезон. Муниципальный пляж наконец получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Эксперты подтвердили безопасность воды на местном участке акватории Ахтубы, а также песчаного покрытия берега.

— Пляж полностью готов: очищена береговая линия, обновлены раздевалки, туалеты и душевые, установлены теневые навесы, работает электронное табло с температурой воды и воздуха, ведётся видеонаблюдение, — добавили в пресс-службе мэрии.

Отметим, зона отдыха расположена у СНТ «Изобилие» и доступна для всех желающих с 10:00 до 20:00. Для безопасности отдыхающих на пляже организовано дежурство двух спасателей и двух сотрудников казачьей дружины.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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