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Глава Росфинмониторинга поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием

Глава Росфинмониторинга Чиханчин отметил профессионализм «России сегодня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в поздравлении коллективу медиагруппы «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания Совинформбюро поблагодарил агентство за высокое мастерство и профессионализм в работе.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати «Новости», РИА Новости и международная медиагруппа «Россия сегодня».

«На протяжении десятилетий история информагентства неразрывно связана с ключевыми событиями в нашей стране и за рубежом. Поколения корреспондентов, операторов, фотографов своим талантом и самоотверженным трудом заслужили уважение читателей и зрителей, задали высокую планку профессионального мастерства и беззаветной преданности делу», — отметил Чиханчин.

Благодаря команде информагентства миллионы людей в России и за ее пределами получают достоверную и оперативную информацию, становятся очевидцами того, как Россия неуклонно идет по пути своего развития, добавил директор Росфинмониторинга.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.

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