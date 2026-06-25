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В Воронеже не будут ограничивать продажу алкоголя в день выпускных

Торжественные мероприятия запланированы на 27 июня.

Источник: Freepik

В Воронеже не планируют вводить ограничения на продажу алкоголя на время празднования выпускных и Дня молодёжи. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

«Действующее региональное законодательство не содержит полномочий для администрации города для установления дополнительных ограничений по реализации алкогольной продукции в этот день», — добавили в мэрии.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в 2026 году выпускные вечера в Воронежской области пройдут в закрытых помещениях с соблюдением всех требований комплексной безопасности. Торжественные мероприятия запланированы на субботу, 27 июня.

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