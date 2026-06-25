В Воронеже не будут ограничивать продажу алкоголя в день выпускных

В Воронеже не планируют вводить ограничения на продажу алкоголя на время празднования выпускных и Дня молодёжи. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.