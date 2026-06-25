Жатва ранних зерновых культур стартовала в Ростовской области

В Ростовской области стартовала хлебоуборочная кампания. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Аграрии Песчанокопского и Сальского районов уже обмолотили первые 1,8 тысячи га озимого ячменя. Валовой сбор составил 8,6 тысячи тонн, а средняя урожайность — 46,7 ц/га (в 2025 году было 27 ц/га).
Основной период уборки ранних зерновых и зернобобовых культур начнут в первой декаде июля.
Всего в летнюю уборочную кампанию должны убрать около 3,3 млн га, из которых 2,85 млн га — озимая пшеница.
Аграрии задействуют 12,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, 28,1 тысячи тракторов, 1,5 тысячи косилок и 1,2 тысячи пресс-подборщиков, 260 кормоуборочных комбайнов.
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