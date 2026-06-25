«Идеальный перехватчик дронов»: военкор Коц оценил новый Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М может стать идеальным вариантом для перехвата вражеских беспилотников самолетного типа. Такое мнение в своем материале высказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя успешный первый полет опытного образца.
«Обновленный Як может стать идеальным перехватчиком дронов самолетного типа», — заявил военкор.
Накануне обновленная машина впервые поднялась в воздух. Полет длился 50 минут, самолет штатно отработал маневры на высотах до двух километров и скорости около 600 км/ч. Впереди у Як-130М полный цикл испытаний и государственная приемка.
Военкор отмечает, что в роли средства ПВО машина может оснащаться РЛС с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона, способной обнаруживать малозаметные цели на расстоянии до 45 километров. В качестве дополнительного оборудования Як-130М планируют оснащать подвесным оптико-электронным комплексом СОЛТ-130К, который позволяет засекать крупные авиационные цели на дистанции 55−65 км, а малоразмерные дроны — за 18−25 км. В качестве вооружения самолет получит корректируемые ракеты С-8Л и ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-В».
Базовая версия Як-130 сегодня является основным учебно-боевым самолетом ВКС России, на котором тренируются будущие пилоты истребительной и штурмовой авиации. В строю находится более 100 таких машин. Как подчеркивает Коц, массовая модернизация существующего парка до уровня Як-130М позволила бы задействовать их для защиты тыла от беспилотников, не отвлекая боевые истребители от выполнения задач на передовой.