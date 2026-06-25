«Идеальный перехватчик дронов»: военкор Коц оценил новый Як-130М

Базовая версия Як-130 сегодня является основным учебно-боевым самолетом ВКС России, на котором тренируются будущие пилоты истребительной и штурмовой авиации. В строю находится более 100 таких машин. Как подчеркивает Коц, массовая модернизация существующего парка до уровня Як-130М позволила бы задействовать их для защиты тыла от беспилотников, не отвлекая боевые истребители от выполнения задач на передовой.