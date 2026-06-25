Пять новых детских садов проверил нижегородский прокурор

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев провел выездную проверку строительства новых детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В настоящее время на территории Нижегородской агломерации ведутся работы по возведению пяти дошкольных учреждений. Три из них строятся в Советском районе, одно — в Автозаводском и еще одно учреждение появится на территории Кстовского района.
Во время выездов руководитель ведомства обсудил с представителями городских властей, заказчиками и подрядчиками текущие вопросы исполнения контрактов. Прокурор лично изучил документацию и оценил фактическую организацию строительных работ на площадках.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА.