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Пять новых детских садов проверил нижегородский прокурор

Игорь Мокичев проинспектировал ход возведения дошкольных учреждений и обсудил с подрядчиками соблюдение сроков контрактов.

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев провел выездную проверку строительства новых детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В настоящее время на территории Нижегородской агломерации ведутся работы по возведению пяти дошкольных учреждений. Три из них строятся в Советском районе, одно — в Автозаводском и еще одно учреждение появится на территории Кстовского района.

Во время выездов руководитель ведомства обсудил с представителями городских властей, заказчиками и подрядчиками текущие вопросы исполнения контрактов. Прокурор лично изучил документацию и оценил фактическую организацию строительных работ на площадках.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА.

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