На Дону суд заставил землевладельца очистить полтора гектара

История тянется еще с 2023 года, когда инспекторы обнаружили в Ростовской области заброшенный участок сельхозназначения. Полтора гектара угодий полностью заросли бурьяном и кустарником. Собственник земли проигнорировал все требования надзорного ведомства навести порядок, за что дело было передано в суд. Землевладельца обязали расчистить территорию в течение полугода. Однако мужчина не согласился с решением и попытался оспорить его в Четвертом кассационном суде.