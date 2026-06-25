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На Дону суд заставил землевладельца очистить полтора гектара

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

История тянется еще с 2023 года, когда инспекторы обнаружили в Ростовской области заброшенный участок сельхозназначения. Полтора гектара угодий полностью заросли бурьяном и кустарником. Собственник земли проигнорировал все требования надзорного ведомства навести порядок, за что дело было передано в суд. Землевладельца обязали расчистить территорию в течение полугода. Однако мужчина не согласился с решением и попытался оспорить его в Четвертом кассационном суде.

Инстанция изучила материалы дела и оставила жалобу без удовлетворения, полностью поддержав позицию инспекторов. Теперь собственнику придется в обязательном порядке вернуть земле первозданный вид.