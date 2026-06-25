В Воронеже врачу военкомата грозит срок за подлог и получение взяток

В начале июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Центральный районный суд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) Андрея Сущенко в связи с тем, что он заключил контракт на участие в специальной военной операции. Фигуранта обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).