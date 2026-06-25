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В поселке Поныри Курской области стартовало благоустройство кладбища

Специалисты планируют убрать аварийно опасные деревья и построить две контейнерные площадки.

Благоустройство кладбища началось в поселке городского типа Поныри Курской области, сообщили в местной администрации. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На территории нет контейнерных площадок для сбора ТБО (твердые бытовые отходы. — Прим. ред.), мусор складируется как по периметру кладбища, так и на самой территории, что приводит к возникновению стихийных свалок на заброшенных могилах, нарушению санитарных норм», — сообщил глава администрации поселка Поныри Виктор Лямин.

Специалисты планируют выпилить сухостойные и аварийно опасные деревья, а также построить две контейнерные площадки. На сегодняшний день выполнено около половины запланированного объема. Полностью завершить работы должны до 1 августа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.