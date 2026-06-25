Глава калининградского облизбиркома рассказала о сентябрьских выборах и назвала их непростыми

«Потому что большой объём кандидатов разного уровня, большое количество задействованных комиссий, исключительно большой объём документов, — пояснила она. — Этот год — год совмещения федеральной, региональной и муниципальных избирательных кампаний. На территории Калининградской области у нас образовано два одномандатных округа. На выборах в Государственную думу Избирательная комиссия Калининградской области выступает организующе. То есть мы будем работать с кандидатами, которые будут выдвигаться по одномандатным округам. Это могут быть кандидаты от политических партий, это могут быть кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения».