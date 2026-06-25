Движение на Волжской набережной в Нижнем Новгороде временно ограничат 27 июня

Ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00 на участке Волжской набережной от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, на улице Совнаркомовской от Волжской набережной до улицы Самаркандской и на улице Бетанкура — от Волжской набережной до улицы Самаркандской, а также на участке от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной. Кроме того, с 08:00 до 14:00 будет временно ограничено движение на автомобильной парковке у Волжской набережной напротив стадиона — это связано с подготовкой и проведением мероприятия.