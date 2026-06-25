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Движение на Волжской набережной в Нижнем Новгороде временно ограничат 27 июня

Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон ограничений: оставленные в запретной зоне транспортные средства подлежат принудительному перемещению.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 27 июня 2026 года, временно ограничат движение транспорта на ряде участков Волжской набережной и прилегающих улиц, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00 на участке Волжской набережной от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, на улице Совнаркомовской от Волжской набережной до улицы Самаркандской и на улице Бетанкура — от Волжской набережной до улицы Самаркандской, а также на участке от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной. Кроме того, с 08:00 до 14:00 будет временно ограничено движение на автомобильной парковке у Волжской набережной напротив стадиона — это связано с подготовкой и проведением мероприятия.

Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон ограничений: оставленные в запретной зоне транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Сведения о перемещённых автомобилях можно получить по справочной службе по телефону 417‑17‑07. Автомобилистам также рекомендуется заранее ознакомиться со схемой объезда, следовать временным дорожным знакам и указаниям регулировщиков, а при необходимости уточнять информацию по телефонам Департамента информационной политики администрации Нижнего Новгорода: 467‑10‑88, 467‑10‑86.

Организаторы просят горожан учитывать изменения в движении при планировании маршрутов и по возможности пользоваться общественным транспортом или объездными путями в указанные часы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде в связи с концертом.