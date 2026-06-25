Беспрозванных сообщил о рекордном числе стобалльников по физике и профильной математике

В Калининградской области по итогам ЕГЭ 2026 года зафиксировано рекордное количество выпускников, набравших 100 баллов по физике и профильной математике. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
По словам главы региона, в этом году профильную математику сдавали 2520 человек, физику — 1062 выпускника. По математике максимальный результат получили 17 человек, еще 247 участников экзамена набрали более 90 баллов. Средний балл составил 70, что выше показателя прошлого года.
ЕГЭ по физике на 100 баллов написали 13 выпускников, еще 110 человек получили более 90 баллов. Средний результат по предмету также вырос до 70 баллов.
Кроме того, по итогам экзаменов по физике и профильной математике в регионе появились еще два двухсотбалльника. Ими стали выпускница Классической школы Гурьевска Александра Гапонова и выпускник лицея № 23 Калининграда Роберт Кережа.
Ранее губернатор сообщал, что первым двухсотбалльником ЕГЭ-2026 в Калининградской области стала выпускница школы № 44 Калининграда Вера Митюшкина, получившая по 100 баллов по химии и русскому языку. По состоянию на середину июня в регионе насчитывалось 22 стобалльника по итогам экзаменов по химии, литературе, русскому языку и истории.
Как сообщалось ранее, в 2026 году государственную итоговую аттестацию в Калининградской области проходят более 18,1 тыс. школьников, из них около 5,6 тыс. участвуют в ГИА-11. Среди предметов по выбору физика вновь вошла в число самых востребованных экзаменов.
Годом ранее, ЕГЭ по профильной математике в Калининградской области сдавали порядка 2 300 выпускников одиннадцатых классов. Из них 100 баллов получил только один человек. Количество стобалльников по физике в прошлом году оказалось двое.