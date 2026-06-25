Беспрозванных сообщил о рекордном числе стобалльников по физике и профильной математике

По словам главы региона, в этом году профильную математику сдавали 2520 человек, физику — 1062 выпускника. По математике максимальный результат получили 17 человек, еще 247 участников экзамена набрали более 90 баллов. Средний балл составил 70, что выше показателя прошлого года.